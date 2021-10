Vittorio Feltro choc | celebra lo stupro di Genovese come fosse un’impresa e confonde “stuprare” con “scopare”

Leggi su tpi

(Di sabato 16 ottobre 2021)Feltri. Scrive un tweet delirante e spavaldo sulla ragazza seviziata per venti ore a terrazza Sentimento. Poi, precipitosamente, investito da un’onda di rabbia, si sorprende e lo cancella: “Siamo d’accordo: bisogna condannarese ha stuprato. Però – aveva scritto Feltri – un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha scopato una ragazza per 20 ore, il mio record sono sei minuti lordi”. Ovviamente si resta increduli. E non per la retorica del Mee too. Ma per l’assoluta mancanza di rispetto e decenza. Basterebbe parlare della confusione tra “” e “”, che non sono e non possono diventare mai due sinonimi. E bisogna anche citare il tweet con cui il direttore editoriale di Libero prova poi a mettere una pezza: “Il senso dell’umorismo medio su Twitter – scrive Feltri – è ...