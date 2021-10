Vettel | ' roppe gare rendono Gp meno speciali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vettel roppe

All'indomani dell'ufficializzazione del calendario della stagione 2022 della Formula 1, che prevede il numero record di 23 Gran premi, Sebastiancritica l'aumento del numero di gare. "Questa è solo la mia opinione e non vale niente, ma penso che non dovremmo disputare così tante gare per una serie di ragioni", ha detto il pilota della ...All'indomani dell'ufficializzazione del calendario della stagione 2022 della Formula 1, che prevede il numero record di 23 Gran premi, Sebastiancritica l'aumento del numero di gare. "Questa è solo la mia opinione e non vale niente, ma penso che non dovremmo disputare così tante gare per una serie di ragioni", ha detto il pilota della ...All'indomani dell'ufficializzazione del calendario della stagione 2022 della Formula 1, che prevede il numero record di 23 Gran premi, Sebastian Vettel critica l'aumento del numero di gare. (ANSA) ...