Tamponamento a catena sulla Pontina: tre i mezzi coinvolti. Traffico in rallentamento (Di sabato 16 ottobre 2021) Si stanno intensificando le code sulla Pontina a causa di un incidente, avvenuto alle 17:40 di oggi sabato 16 ottobre 2021. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Ardea, in direzione Latina, dove il Traffico in questo momento è fermo. La carambola ha coinvolto ben tre vetture: due auto e un furgoncino. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma viste le dinamiche stanno accorrendo sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sicuramente le tempistiche si protrarranno per almeno un'ora; si consiglia di optare per un percorso alternativo. su Il Corriere della Città.

