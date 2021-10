Sassuolo, Dionisi: “Niente svolta col Genoa, presto per i paragoni con De Zerbi” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Sassuolo si prepara alla sfida contro il Genoa. Il tecnico Alessio Dionisi fa il punto della situazione Leggi su itasportpress (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilsi prepara alla sfida contro il. Il tecnico Alessiofa il punto della situazione

Advertising

sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi: 'Col Genoa saremo senza Boga': Il tecnico neroverde: 'Ha la febbre, ma per fortuna ha fatto tre… - sportface2016 : #GenoaSassuolo, Alessio #Dionisi pensa positivo: 'Siamo in crescendo. #Boga ha avuto la febbre: domani sarà out' - news24_inter : Dionisi sul match contro l' #Inter - sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi: 'Col Genoa non è la gara della svolta, ma vincere ci darebbe consapevolezza'… - DiMarzio : #Sassuolo, fra l'indisponibilità di #Boga e i paragoni con #DeZerbi: le parole di #Dionisi -