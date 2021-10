Rayo Vallecano-Elche | pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ilsarà ansioso di consolidare il suo impressionante inizio di stagione quando domenica 17 ottobre accoglierà l’di metà classifica all’Estadio de Vallecas.sarà alla disperata ricerca di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentrepotrebbe ritrovarsi in un posto europeo entro la fine del fine settimana, se i risultati andassero a favore. Il calcio di iniio diè previsto alle 14. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Da quando è arrivato in estate, l’ex attaccante del Manchester United e dell’Atletico Madrid Radamel Falcao ha trasformato le ...

... SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252 e 253 satellite) e HELBIZ- Elche (Liga) - DAZN 14.30 Campobasso - Bari (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite) Catanzaro -...