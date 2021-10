Papa Francesco | liberalizzate i brevetti dei vaccini

(Di sabato 16 ottobre 2021) Le ultime notizie sul fronte della pandemia. Superati nel mondo i 240 milioni di casi. Balzo sia delle vaccinazioni sia dei tamponi a seguito del Green Pass Day. I farmacisti: il sistema tiene. A Trieste prosegue la protesta ma il porto non è bloccato.interviene sue orari di lavoro

Sono queste le parole diin un messaggio all'incontro dei Movimenti Popolari. Il Pontefice ha lanciato un appello anche 'ai gruppi finanziari e agli organismi internazionali di credito ...Savino, vescovo di Cassano all'Jonio, ha annunciato l'apertura della fase diocesana del ... Savino " non è una parata o come ha detto il'una convention ecclesiale ma un evento di grazia'.Papa Francesco si muove in prima persona nelle battaglia contro la pandemia. I paesi più sviluppati stanno andando avanti a passo spedito ...Covid, Papa Francesco chiede “in nome di Dio ai grandi laboratori che liberalizzino i brevetti dei vaccini. Compiano un gesto di umanità e permettano che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano abb ...