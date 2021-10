NOW Smart Stick: super offerta da Unieuro e 6 mesi di Intrattenimento in regalo (Di sabato 16 ottobre 2021) Unieuro ha lanciato un’offerta esclusiva per NOW Smart Stick. La chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e dà accesso ai contenuti del catalogo NOW è in vendita a soli 18,99 euro invece di 29,99 euro: inclusi nel prezzo 6 mesi, anziché 3, di un pacchetto a scelta tra Cinema o Entertainment. Di fatto, Unieuro offre il doppio dei mesi rispetto alla promo ufficiale disponibile sul sito NOW, dove la chiavetta è venduta allo stesso prezzo ma con soli 3 mesi di visione del pass Cinema o Entertainment anziché 6. Acquista oggi NOW Smart Stick da Unieuro e approfitta dei 6 mesi in regalo di Cinema o Entertainment Cosa include l’offerta ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 16 ottobre 2021)ha lanciato un’esclusiva per NOW. La chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e dà accesso ai contenuti del catalogo NOW è in vendita a soli 18,99 euro invece di 29,99 euro: inclusi nel prezzo 6, anziché 3, di un pacchetto a scelta tra Cinema o Entertainment. Di fatto,offre il doppio deirispetto alla promo ufficiale disponibile sul sito NOW, dove la chiavetta è venduta allo stesso prezzo ma con soli 3di visione del pass Cinema o Entertainment anziché 6. Acquista oggi NOWdae approfitta dei 6indi Cinema o Entertainment Cosa include l’...

