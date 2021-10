Masters 1000 Indian Wells 2021: Norrie domina Dimitrov e vola in finale (Di domenica 17 ottobre 2021) Cameron Norrie ha eliminato Grigor Dimitrov al termine del match valido per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2021, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-4. Il tennista britannico ha interpretato il confronto nel migliore dei modi, non mancando l’occasione probabilmente importante della sua carriera sportiva; non solo la consueta continuità da fondocampo, che contraddistingue il suo tennis ordinato, ‘pulito’ per definizione, ma anche una varietà di soluzioni tattiche da lodare. Dimitrov invece insolitamente impreciso e a tratti rinunciatario, certamente non il miglior modo di approcciarsi a uno degli incontri più importanti di una stagione deludente. Norrie, come spesso capita, concreto e mai realmente in difficoltà; il ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Cameronha eliminato Grigoral termine del match valido per le semifinali deldi, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-4. Il tennista britannico ha interpretato il confronto nel migliore dei modi, non mancando l’occasione probabilmente importante della sua carriera sportiva; non solo la consueta continuità da fondocampo, che contraddistingue il suo tennis ordinato, ‘pulito’ per definizione, ma anche una varietà di soluzioni tattiche da lodare.invece insolitamente impreciso e a tratti rinunciatario, certamente non il miglior modo di approcciarsi a uno degli incontri più importanti di una stagione deludente., come spesso capita, concreto e mai realmente in difficoltà; il ...

