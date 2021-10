Manifestazione antifascista a Roma, c'è anche il sindaco di Firenze Nardella (Di sabato 16 ottobre 2021) Alla Manifestazione unitaria dei sindacati, organizzata dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no - vax,... Leggi su lanazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Allaunitaria dei sindacati, organizzata dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no - vax,...

AndreaMarcucci : Una manifestazione pacifica e partecipata.A Roma i sindacati hanno dato un bell’esempio democratico e antifascista.… - TizianaFerrario : ma perché non partecipare alla manifestazione antifascista sabato 16? Cosa c'entra il silenzio elettorale? Antifasc… - Mov5Stelle : Tutte le forze politiche - quindi anche Meloni, Salvini, Berlusconi, Tajani - sono invitate a partecipare alla mani… - Rog_2 : RT @EmeParonzini: In diretta dalla manifestazione antifascista di #PiazzaSanGiovanni - dadida_1 : RT @MadameA02: Oggi che scende la #Cgil in piazza per una manifestazione antifascista stanno dicendo 'Massima Allerta'. Ma Vaffanculo! -