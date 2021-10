Lunetta Savino | “La malattia di mia madre è stata un dolore eccezionale”

(Di sabato 16 ottobre 2021)ricorda mamma Gigliola, a Verissimo racconta delimmenso vissuto durante la lunga. Ha sofferto di Alzheimer e non è stato semplice, come accade sempre per chi vive accanto a chi ne soffre. Persuaera il suo punto di riferimento sotto ogni punta di vista, era una sua amica, era con lei che andava al cinema, a teatro, era con lei che parlava dell’ultimo libro letto, dell’ultimo film visto. A Verissimo l’attrice racconta: “Io con miaavevo un rapporto molto forte, di scambio a tutti i livelli… era una donna molto curiosa, piena di interessi, intellettualmente molto vivace, per me vederla così era un”. Fino a quando ha potuto l’ha portata al ...

Per la prima volta in Mediaset, la grande attrice sceglie la trasmissione di Silvia Toffanin per raccontarsi a 360 gradi. C'è sempre una prima volta e quella di Lunetta Savino è targata 'Verissimo': l'attrice infatti ha scelto di dare il suo benvenuto a Mediaset proprio scegliendo il salotto più amato degli italiani.