Lazio | Milinkovic Savic | «Atteggiamento giusto Finale? Non ho visto cosa è successo»

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nel post partita di-Inter,è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le parole del serbo Nel post partita di-Inter,è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare ilbiancoceleste.ACCESO – «Non hocos’è. Alla fine del fischioho pensato a guardare i nostri tifosi e a festeggiare questa grandissima vittoria». PARTITA – «Abbiamo vinto e dobbiamo essere felici. Dobbiamo giocare con l’che abbiamo avuto oggi e anche nel derby. Questo modo di giocare dobbiamo averlo anche contro le piccole e non solo nel big match». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le reti di Immobile, Felipe Anderson eSavic hanno ribaltato l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Perisic . Queste le voci del post - partita., felicità Sarri Le parole di ......guardando la cosa in ottica biancoceleste faranno passare in secondo piano il fatto che laha ... l'Inter ha spento l'interruttore, e la rete di testa diSavic, che ha colpito quasi ...E’ amaro il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico. Frena l’Inter che cede alla Lazio in un finale tutto di marca biancoceleste. Vantaggio Inter con Perisic su rigore, pari di Immobile sempre dagli un ...Il gestaccio di Milinkovic-Savic dopo il gol del 3-1 Dopo la rissa, l'esultanza di Milinkovic-Savic per il 3-1 Lazio farà sicuramente discutere. Gli animi sono infuocati all'Olimpico. Il serbo dopo lo ...