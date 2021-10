Green pass obbligatorio, ora l’emergenza è sui tamponi. Allarme della Cgia: «Da lunedì 2 milioni non potranno lavorare» (Di sabato 16 ottobre 2021) Da lunedì 18 ottobre due milioni di lavoratori «non potranno andare a lavoro perché impossibilitati a farsi il tampone» necessario per ottenere il Green pass e, dunque, accedere al lavoro (la certificazione verde è obbligatoria dal 15 ottobre). La denuncia viene sollevata dall’ufficio studi della Cgia di Mestre. Le farmacie e le strutture pubbliche e private, infatti, non sarebbero «in grado di compiere giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda» con il pericolo (e la conseguenza) di lasciare a casa i lavoratori «senza retribuzione». Tra l’altro, chi ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid dovrà rinnovare il Green pass ogni due giorni, quindi dovrà sottoporsi circa 15 volte al mese al test. «Ce ne vorrebbero ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Da18 ottobre duedi lavoratori «nonandare a lavoro perché impossibilitati a farsi il tampone» necessario per ottenere ile, dunque, accedere al lavoro (la certificazione verde è obbligatoria dal 15 ottobre). La denuncia viene sollevata dall’ufficio studidi Mestre. Le farmacie e le strutture pubbliche e private, infatti, non sarebbero «in grado di compiere giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda» con il pericolo (e la conseguenza) di lasciare a casa i lavoratori «senza retribuzione». Tra l’altro, chi ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid dovrà rinnovare ilogni due giorni, quindi dovrà sottoporsi circa 15 volte al mese al test. «Ce ne vorrebbero ...

