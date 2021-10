Green pass, debutto con balzo dei certificati di malattia: +22,6% (Di sabato 16 ottobre 2021) balzo dei certificati di malattia nel primo giorno di applicazione del Green pass: il 15 ottobre l'Inps ha segnalato un aumento di 17.320 lavoratori ammalati rispetto al venerdì precedente, il 22,6% ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021)deidinel primo giorno di applicazione del: il 15 ottobre l'Inps ha segnalato un aumento di 17.320 lavoratori ammalati rispetto al venerdì precedente, il 22,6% ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - alabardante : RT @dottorbarbieri: 'Ci sono tante persone che sono al lavoro nel porto senza green pass. Facciano un bel controllo a tappeto per averne co… - fremo03893514 : RT @AlessandroFusi9: I tifosi del green pass sanno, spero, che l'Italia è diventata lo zimbello della nazioni civilizzate dove nessuno ha p… -