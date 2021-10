Gossip Uomini e donne | gaffe al trono over per Alessandro dopo il regalo di Vasco Rossi

(Di sabato 16 ottobre 2021) Durante la scorsa puntata di, perè arrivato undainaspettato, ovvero un invito dal cantante, a partecipare con una persona che lo accompagna, ad uno dei suoi concerti.ha subito detto che sarebbe andato con sua figlia, lasciando così di stucco Pinuccia. Anche la conduttrice, Maria De Filippi, gli ha fatto notare lo sgarbo, ma lui ha detto che alla dama non piaceva. Quest’ultima replica dicendo che in compagnia ci sarebbe andata volentieri. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Marcello Messina ha lasciato Ida Platano? Stando alle anticipazioni, sarebbe stato il cavaliere a decidere di terminare la ...

... nel corso della diretta in prime time di venerdì 15 ottobre del Grande Fratello Vip, ha lasciato intendere in maniera più che chiara di voler approfondire la conoscenza dell'ex tronista die ...Nell'ultima settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip , Gianmaria Antinolfi si è dichiarato più volte all'ex tronista die Donne, Sophie Codegoni . Un'attrazione nata quasi da un giorno all'altro dopo che l'imprenditore campano si dichiarava innamorato di Greta , incontrata la settimana scorsa nel grande loft di ...Nell'ultima settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi si è dichiarato più volte all'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Un'attrazione nata quasi da un ...Gianmaria Antinolfi, dopo aver mollato la presa su Soleil e aver chiuso la storia con Greta (ma non diceva di aver perso la testa per lei?), si è tuffato su Sophie Codegoni, dichiarandosi. L’imprendit ...