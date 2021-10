Ginnastica ritmica, l’Italia domina in World Challenge Cup. Le Farfalle vincono l’all-around, Baldassarri seconda (Di sabato 16 ottobre 2021) l’Italia ha giganteggiato a Cluj-Napoca (Romania) dove è andata in scena l’ultima tappa della World Challenge Cup di Ginnastica ritmica. Si trattava di un esame importante, un test in preparazione agli ormai imminenti Mondiali (27-31 ottobre a Kitakyushu, Giappone). Le Farfalle, capaci di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 poco più di due mesi fa, hanno fatto saltare il banco nel concorso generale (all-around) e si sono regalate una meravigliosa vittoria. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean hanno trionfato col punteggio complessivo di 90.150 (45.800 con le 5 palle, 44.350 con 3 cerchi e 4 clavette), battendo così le uniche tre avversarie in pedana ovvero Germania (73.900), Francia ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021)ha giganteggiato a Cluj-Napoca (Romania) dove è andata in scena l’ultima tappa dellaCup di. Si trattava di un esame importante, un test in preparazione agli ormai imminenti Mondiali (27-31 ottobre a Kitakyushu, Giappone). Le, capaci di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 poco più di due mesi fa, hanno fatto saltare il banco nel concorso generale (all-) e si sono regalate una meravigliosa vittoria. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean hanno trionfato col punteggio complessivo di 90.150 (45.800 con le 5 palle, 44.350 con 3 cerchi e 4 clavette), battendo così le uniche tre avversarie in pedana ovvero Germania (73.900), Francia ...

