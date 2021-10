«Farha» | la storia della Palestina negli occhi di una ragazza

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Rivolgersi al passato per parlare del presente. Fissare lo sguardo su un anno spartiacque per lae constatare che, oltre settant’anni dopo, nulla è cambiato. Ambientare unanel 1948, quando gli inglesi se ne stavano andando e gli israeliani iniziavano la sistematica devastazione di una terra e di chi fino a quel momento ci aveva vissuto, per dire che da allora il popolo palestinese continua a soffrire per un’occupazione che sembra non avere termine. Ritrarre, attraverso il personaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.