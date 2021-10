Covid oggi Russia, per la prima volta più di mille morti in un giorno (Di sabato 16 ottobre 2021) Per la prima volta in Russia si contano più di mille morti a causa del coronavirus in un solo giorno. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, citate dall’agenzia di stampa Sputnik, nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati 1.002 morti e 33.208 nuovi contagi, che portano il bilancio complessivo a oltre 222mila decessi e quasi 8 milioni di contagi. Mosca e San Pietroburgo sono le città in cui si è registrato il maggior numero di vittime, rispettivamente 72 e 67. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Per lainsi contano più dia causa del coronavirus in un solo. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, citate dall’agenzia di stampa Sputnik, nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati 1.002e 33.208 nuovi contagi, che portano il bilancio complessivo a oltre 222mila decessi e quasi 8 milioni di contagi. Mosca e San Pietroburgo sono le città in cui si è registrato il maggior numero di vittime, rispettivamente 72 e 67. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

