Covid-19, crescono i nuovi casi ma calano i morti. Con Green pass schizzano le vaccinazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) crescono i nuovi casi di Covid in Italia, ma calano i morti. E' la fotografia che emerge dal bollettino di oggi del ministero della Salute (qui il bollettino del 15 ottobre). Intanto ieri, nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro si sono registrate 69mila prime dosi di vaccino. La struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo fa sapere si tratta di un incremento di oltre 10mila somministrazioni rispetto a venerdì della scorsa settimana, quando le prime dosi erano state 58.661. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di siero anti Coronavirus ha superato adesso quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12.

