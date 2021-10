Corteo no Green Pass a Milano, sfilano migliaia di persone. Obiettivo la sede Rai. “Covid? Una influenza. I vaccini sperimentali si danno ai topi” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Corteo dei no Green Pass ha attraversato il centro di Milano percorrendo corso Venezia, tenuto sotto controllo a distanza dalle forze dell’ordine disposte lungo le arterie laterali per evitare eventuali deviazioni. Il fronte è stato tenuto compatto da alcuni rappresentanti della protesta che hanno chiesto ai giornalisti di allontanarsi dalla prima linea. L’Obiettivo dei manifestanti è quello di raggiungere la sede Rai in corso Sempione. “Il vaccino sperimentale lo si fa ai topi, non alle persone”, ha detto un manifestante ai nostri microfoni, salvo essere poi interrotto da una conoscente, che lo ha messo in guardia: “Sono giornalisti, basta”. Un altro manifestante, in pensione, ha parlato di “virus, come ce ne sono tanti, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Ildei noha attraversato il centro dipercorrendo corso Venezia, tenuto sotto controllo a distanza dalle forze dell’ordine disposte lungo le arterie laterali per evitare eventuali deviazioni. Il fronte è stato tenuto compatto da alcuni rappresentanti della protesta che hanno chiesto ai giornalisti di allontanarsi dalla prima linea. L’dei manifestanti è quello di raggiungere laRai in corso Sempione. “Il vaccino sperimentale lo si fa ai, non alle”, ha detto un manifestante ai nostri microfoni, salvo essere poi interrotto da una conoscente, che lo ha messo in guardia: “Sono giornalisti, basta”. Un altro manifestante, in pensione, ha parlato di “virus, come ce ne sono tanti, come ...

