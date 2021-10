Cie Day | i vantaggi della Carta d’identità elettronica | a Bergamo già 50mila

(Di sabato 16 ottobre 2021). Il prossimo 21 ottobre asarà Cie Day, la giornata, la prima in Italia: una giornata a disposizione dei cittadini in cui il comune dipromuove l’usonuova, spiegandone – in collaborazione con Anusca, l’Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e d’anagrafe e con il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano – le potenzialità ai propri concittadini. Durante l’evento, che si svolgerà in piazza Giacomo Matteotti, il personale del Servizio sistema informativo e dei Servizi demografici del Comune disensibilizzerà, infatti, i cittadini del capoluogo sulle varie funzionalitàCIE ...

