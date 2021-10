Ciclismo | Veneto Classic 2021 | percorso | favoriti | streaming gratis e diretta tv in chiaro?

(Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre alle ore 11.30 si disputerà la(prima edizione) e valevole come prova di classe 1.1 dell’UCI Europe Toure come ventiduesima ed ultima prova dellaCup: ilsarà di 206,5 km con partenza da Venezia e arrivo a Bassano del Grappa (Vicenza). Il tracciato sarà abbastanza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

fenomenogabry : RT @Federciclismo: Una gara spettacolare che ha visto sfidarsi i numeri uno del ciclismo sui terreni più selvaggi del Veneto: questa è la S… - cyclingoo : ?? Veneto Classic 2021, gli uomini della Bardiani per l’ultima gara della stagione / By @spaziociclismo… - whotels_it : Passa la Veneto Classic e il Muro di Ca' del Poggio lancia l'aperibrunch – Ciclismo - stefanozana : RT @Federciclismo: Una gara spettacolare che ha visto sfidarsi i numeri uno del ciclismo sui terreni più selvaggi del Veneto: questa è la S… - GianniDeZuani : RT @Federciclismo: Una gara spettacolare che ha visto sfidarsi i numeri uno del ciclismo sui terreni più selvaggi del Veneto: questa è la S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Veneto

ilgazzettino.it

... squadra maschile diimpegnata nelle gare disu strada. Per il finale di stagione ... laClassic. L'impatto con l'auto, che è sbucata da un distributore di benzina per ...Grande paura nel mondo del: due ciclisti della Androni Giocattoli Sidermec sono stati investiti da un'automobile durante l'allenamento in strada per preparare laClassic, l'ultima gara della stagione e in ...La corsa organizzata da Filippo Pozzato ha richiamato 34 professionisti che si sono cimentati con le bici gravel ...Firenze,16 ottobre 2021 - Tranquillo Daniele Bennati attende la nomina ufficiale a commissario tecnico della Nazionale Azzurra di ciclismo in sostituzione di Davide Cassani che dopo 8 anni ha chiuso i ...