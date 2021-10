Cgil, oltre centomila in piazza a Roma con i sindacati dopo l'assalto No Pass (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta Roma, corteo di solidarietà dopo l'assalto alla Cgil: 'Mai più fascismi' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci A una settimana dall' attacco alla sede della Cgil , Roma ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta, corteo di solidarietàl'alla: 'Mai più fascismi' - - > leggi- - > slideshow - - > ingrandisci A una settimana dall' attacco alla sede dellaha ...

Advertising

HuffPostItalia : Manifestazione Cgil. 60mila persone, un solo grido: 'Sciogliere i neofascisti' - MediasetTgcom24 : Cgil, oltre centomila in piazza a Roma con i sindacati dopo l'assalto No Pass #Roma - PiazzapulitaLA7 : Manifestazione no-pass: come degenera una protesta nella violenza e nell’assalto alla Cgil. La nostra troupe, oltr… - Patry754 : RT @ChiodiDonatella: PURE #GUALTIERI IN #PIAZZA OGGI CON #CGILCISLUIL CONTRO IL #FASCISMO: A #FANPAGE C'È NESSUNO? A #Roma. Dov'è candidat… - XStonata : RT @MediasetTgcom24: Cgil, oltre centomila in piazza a Roma con i sindacati dopo l'assalto No Pass #Roma -