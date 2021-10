Campania, risale il tasso di positività ma cala il numero dei ricoveri (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 340 i nuovi positivi su oltre 23mila tamponi processati (23.124, per la precisione) nelle ultime 24 ore in Campania. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della regione nel bollettino giornaliero. Oggi il tasso di positività si attesta all’1,47%, in lieve aumento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 340 i nuovi positivi su oltre 23mila tamponi processati (23.124, per la precisione) nelle ultime 24 ore in. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della regione nel bollettino giornaliero. Oggi ildisi attesta all’1,47%, in lieve aumento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

francypar71 : #Napoli Covid in Campania, oggi 313 positivi e tre morti: l'indice di contagio risale al 2,11%… - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 313 positivi e tre morti: l'indice di contagio risale al 2,11% - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 313 positivi e tre morti: l'indice di contagio risale al 2,11% - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +72 Ieri 208 oggi 280 -3 ricoverati,-1 in T.I,326 guariti,-46 in I.D,+17.68… - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 280 positivi e quattro morti: l'indice di contagio risale all'1,59% -