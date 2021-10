Atletica | Marcell Jacobs | “Salto in lungo? Per me era troppo rischioso”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Le celebrazioni pere per tutto il team italiano che alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto incetta di medaglie non sembrano finire mai, anche se fra gli atleti c’è già grande voglia di pensare a un 2022 che sarà altrettanto denso di impegni. Il re della velocità, intervistato dalla stampa presente durante una cerimonia in Senato, è voluto tornare su un tema che gli sta a cuore, come quello della rinuncia alin: “Carl Lewis è stato il mio mito – ha detto all’inizio, come riporta l’ANSA – saltavo ine poi ho sono stato costretto a smettere per problemi fisici, per me era. I 100 metri, però, non sono andati male, penso che continuerò (ironizza, ndr)”. Poi aggiunge, a proposito della sua assenza dai meeting internazionali post ...

Advertising

zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs può vincere il titolo di miglior europeo del 2021. Warholm il grande rivale - #Atletica… - OA_Sport : #Atletics Nicoletta Romanazzi, mental coach di Marcell Jacobs, rivela particolari interessanti della vigilia della… - el_Diez79 : RT @Eurosport_IT: Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - _Sport_Calcio_ : Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Marcell

In lizza, oltre a Jacobs e Warholm, c'è anche il dominatore dell'asta mondiale, lo svedese Armand Duplantis . Quest'ultimo, comunque, sembra comunque indietro nelle gerarchie rispetto ai rivali.Prima della finale a Tokyomi ha chiamato dicendomi 'Io non corro, ho dato tutto, non ho più niente da dare'. Era peraltro in preda ai crampi. A quel punto 'l'ho sdraiato e l'ho fatto respirare' '. Romanazzi, ...Le celebrazioni per Marcell Jacobs e per tutto il team italiano che alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto incetta di medaglie non sembrano finire mai, anche se fra gli atleti c'è già grande voglia di pensa ...Le celebrazioni per Marcell Jacobs e per tutto il team italiano che alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto incetta di medaglie non sembrano finire mai, anche se fra gli atleti c'è già grande voglia di pensa ...