AGCOM apre un'istruttoria su Radio Radio per frasi su ebrei e nazifascismo (Di sabato 16 ottobre 2021) L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso noto di aver aperto un'istruttoria a carico di Radio Radio. La decisione dell'AGCOM è dovuta "ad alcune affermazioni concernenti gli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni". Al tempo stesso l'Autorità ha deciso di attivare il Corecom Lazio "per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale segnalate da più parti, a carico della stessa emittente Radiofonica". Le frasi di Politanò sugli ebrei L'iniziativa dell'AGCOM arriva a poche ore dalla trasmissione di Mimmo Politanò, durante la quale lo storico speaker di Radio ...

