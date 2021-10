Tuchel sicuro | «Il Newcastle lotterà per grandi obiettivi Sarà una rivale in più»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Thomasha parlato in conferenza stampa del nuovosaudita: le parole del tecnico del Chelsea Thomasha parlato in conferenza stampa del nuovosaudita. Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea. «? Abbiamo certamente un altro grande club in Premier. Penso sia normale che le persone abbiano preoccupazioni sulla provenienza dei soldi dei proprietari. Ci fidiamo della Premier League, hanno accettato e sono le autorità, avranno certamente fatto i loro dovuti controlli. Sembra che avremo un nuovo competitor, a conferma che questo è il campionato più difficile del mondo e loancora di più con altriclub ambiziosi. Ilper...

Advertising

CalcioNews24 : #Tuchel sfida il Newcastle - la_stordita : Tuchel la starà guardando, sicuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel sicuro

Calcio News 24

Thomasha parlato in conferenza stampa del nuovo Newcastle saudita: le parole del tecnico del Chelsea Thomasha parlato in conferenza stampa del nuovo Newcastle saudita. Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea. "Newcastle? Abbiamo certamente un altro grande club in Premier. Penso sia normale che le ...Thomas, allenatore del Chelsea, non ha dubbi. Campione in carica di Europa con i blues, il ...delle sue qualità ma anche consapevole di poter migliorare e limare ulteriormente i dettagli, ...Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa del nuovo Newcastle saudita: le parole del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa del nuovo Newcastle saudita. Le dichiarazioni ...Calciomercato Juventus, Lukaku gli ha chiuso lo spazio, e Tuchel ha deciso di cederlo. L'occasione dal Chelsea è importante ...