Trasporto diversamente abili | interdizione di un anno per appaltatore Asl Taranto Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività d'impresa per la durata di 12 mesi nei confronti di un imprenditore a capo di una società con sede a Zollino, nella provincia di Lecce, ed esercente l'attività di autoTrasporto di persone. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Taranto – Dr. Pompeo Carriere, su richiesta del Procuratore Aggiunto della Repubblica – Dr. Maurizio Carbone, consegue ad indagini delegate concluse dalle Fiamme gialle tarantine, all'esito delle quali è stato accertato che la predetta società, producendo un'offerta tecnica infedele, si era aggiudicata un appalto per ...

