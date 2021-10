Simone Inzaghi: “Fischi o applausi domani? Sono grato a Lotito e Tare, ho dato tutto per la Lazio” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione di Lazio-Inter, Simone Inzaghi ha risposto anche ad alcune domande sull’accoglienza che gli riserverà il suo ex pubblico e sul rapporto con Lotito e Tare. La risposta del tecnico nerazzurro: “Normale che non sia una gara come le altre per me. E’ un ritorno a casa, una casa dove ho vissuto per 22 anni e perciò sarà una grandissima emozione rivedere i ragazzi che mi hanno sempre dato tutto. Rivedere quelle persone dietro le quinte che son stati speciali con me. Rivedere i tifosi biancocelesti: abbiamo gioito e sofferto insieme, raggiungendo grandissimi traguardi. Fischi o applausi? Fanno parte del mestiere, accetterò qualsiasi cosa, sanno comunque che per loro ho sempre dato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione di-Inter,ha risposto anche ad alcune domande sull’accoglienza che gli riserverà il suo ex pubblico e sul rapporto con. La risposta del tecnico nerazzurro: “Normale che non sia una gara come le altre per me. E’ un ritorno a casa, una casa dove ho vissuto per 22 anni e perciò sarà una grandissima emozione rivedere i ragazzi che mi hanno sempre. Rivedere quelle persone dietro le quinte che son stati speciali con me. Rivedere i tifosi biancocelesti: abbiamo gioito e sofferto insieme, raggiungendo grandissimi traguardi.? Fanno parte del mestiere, accetterò qualsiasi cosa, sanno comunque che per loro ho sempre...

