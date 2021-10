Si lancia dal ponte, morto un uomo: tragedia in valle Vitulanese (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Ha parcheggiato l’auto sul ciglio della strada, è salito sul parapetto del ponte e poi si è lasciato cadere nel vuoto. Nuova tragedia in valle Vitulanese e questa volta ad essere sconvolto da una terribile notizia è il paese di Campoli del Monte Taburno. Durante la mattinata di oggi, un uomo si è lanciato dal ponte della strada Provinciale Vitulanese nel territorio di Cautano. La scoperta c’è stata nel tardo pomeriggio e sul posto c’è stato l’immediato arrivo dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Per l’uomo, data l’altezza, non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Ha parcheggiato l’auto sul ciglio della strada, è salito sul parapetto dele poi si è lasciato cadere nel vuoto. Nuovaine questa volta ad essere sconvolto da una terribile notizia è il paese di Campoli del Monte Taburno. Durante la mattinata di oggi, unsi èto daldella strada Provincialenel territorio di Cautano. La scoperta c’è stata nel tardo pomeriggio e sul posto c’è stato l’immediato arrivo dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Per l’, data l’altezza, non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

