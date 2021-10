**Rdc: M5S a Lega, fondi non da lavoratori, serve disegnino?** (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Come spiegato dal ministro Franco al ministro Giorgetti in Cdm, i fondi per rifinanziare il reddito di cittadinanza provengono dal capitolo sovrastimati e non spesi. Siamo disposti a spiegarlo alla Lega con un disegnino". Così fonti M5S, all'Adnkronos, replicando alle accuse della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Come spiegato dal ministro Franco al ministro Giorgetti in Cdm, iper rifinanziare il reddito di cittadinanza provengono dal capitolo sovrastimati e non spesi. Siamo disposti a spiegarlo allacon un disegnino". Così fonti M5S, all'Adnkronos, replicando alle accuse della

