"Non puoi andare avanti". La De Filippi caccia il tronista: una scena raggelanta a Uomini e Donne (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un tronista viola le regole di Uomini e Donne e Maria De Filippi si infuria come mai prima d'ora. E' quanto successo nella puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Il ragazzo cacciato dalla conduttrice è Joele Milan, beccato dalla redazione del programma mentre cercava di trovare un modo per rimanere in contatto con una delle corteggiatrici, anche al di fuori di quello studio. Nel corso della puntata precedente, in particolare, il tronista è stato sentito mentre confabulava con la corteggiatrice: "Segui il mio amico su Instagram così possiamo tenerci in contatto". Il video di quel ballo è stato mandato in onda e Joele ha provato a giustificarsi in tutti i modi possibili. Ha detto, per esempio, di essere stato frainteso. Ma la padrona di casa non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Unviola le regole die Maria Desi infuria come mai prima d'ora. E' quanto successo nella puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Il ragazzoto dalla conduttrice è Joele Milan, beccato dalla redazione del programma mentre cercava di trovare un modo per rimanere in contatto con una delle corteggiatrici, anche al di fuori di quello studio. Nel corso della puntata precedente, in particolare, ilè stato sentito mentre confabulava con la corteggiatrice: "Segui il mio amico su Instagram così possiamo tenerci in contatto". Il video di quel ballo è stato mandato in onda e Joele ha provato a giustificarsi in tutti i modi possibili. Ha detto, per esempio, di essere stato frainteso. Ma la padrona di casa non ...

