"No pass" e scioperi truccati: "Niente test e tutti a casa" (Di venerdì 15 ottobre 2021) I "no pass" dell'Atm di Milano sono pronti ad organizzare scioperi truccati: "Lo stesso giorno Niente test e tutti a casa"

AnnaP1953 : RT @IlPrimatoN: Non solo il blocco dei portuali di Trieste, scioperi e proteste in tutto il Paese #portualidiTrieste - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Non solo il blocco dei portuali di Trieste, scioperi e proteste in tutto il Paese #portualidiTrieste - MamolkcsMamol : RT @InessaArmand10: 'Riteneniamo che, al pari dell’art. 4 del DL 44, il green-pass rappresenti una grave violazione dei diritti, non solo d… - milkoffy : RT @ilgiornale: Si registrano già le prime difficoltà nel #NoPassDay, la giornata di scioperi e proteste voluta da #NoGreenPass e #NoVax. A… - VittorioXlater : @La_manina__ E stavolta metto il like pure a @La_manina__ Quelli che evochi tu sono scioperi di sinistra. In quest… -