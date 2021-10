Niente referendum, il voto ai diciottenni è legge. Con la modifica della Costituzione si dà fiducia ai giovani e alla loro visione del futuro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Facendo un poco alla volta, con la pazienza e la precisione di una formichina alla fine l’Italia cambia. E questa legislatura verrà anche ricordata per una misura di civiltà politica e cioè la concessione del voto ai diciottenni (leggi l’articolo) al Senato (si tratta di circa 4 milioni di giovani). Infatti l’altro ieri è scaduto il termine per l’eventuale presentazione delle firme per un referendum confermativo e che quindi non sarà indetto. Federico D’Incà (sottosegretario M5S) su Facebook ha dichiarato (qui il video): “L’estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale referendum confermativo che non sarà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Facendo un pocovolta, con la pazienza e la precisione di una formichinafine l’Italia cambia. E questa legislatura verrà anche ricordata per una misura di civiltà politica e cioè la concessione delai(leggi l’articolo) al Senato (si tratta di circa 4 milioni di). Infatti l’altro ieri è scaduto il termine per l’eventuale presentazione delle firme per unconfermativo e che quindi non sarà indetto. Federico D’Incà (sottosegretario M5S) su Facebook ha dichiarato (qui il video): “L’estensione delai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventualeconfermativo che non sarà ...

