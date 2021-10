Morandi, la scelta dello Stato, parte civile ma non contro Aspi. Il padre di una vittima: “Mossa prevedibile, ma adesso si acceleri” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roberto Battiloro, il padre di Giovanni, morto nel disastro: “Così si affossa il processo. Incombono le prescrizioni e si ridurrà il peso della pena per chi riceverà quelle più pesanti. Noi senza un figlio siamo già all’ergastolo” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roberto Battiloro, ildi Giovanni, morto nel disastro: “Così si affossa il processo. Incombono le prescrizioni e si ridurrà il peso della pena per chi riceverà quelle più pesanti. Noi senza un figlio siamo già all’ergastolo”

