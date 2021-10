Incentivi - Forse saranno rifinanziati subito (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il grido di dolore del mondo dell'automotive, espresso a voce forte anche da tutte le associazioni di categoria nell'incontro organizzato a Imola da Quattroruote nel quadro dell'evento Mission Restart Forse ha trovato ascolto nel mondo della politica. A giudicare da alcune indiscrezioni, in base alle quali il governo, invece di aspettare la prossima legge di Bilancio, utilizzerebbe lo strumento del decreto fiscale, in corso di approvazione al Consiglio dei ministri, per stanziare nuovi fondi allo scopo. A farsi portatore della proposta, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sensibile alle richieste del comparto. Il provvedimento. Se saranno trovate le coperture necessarie (tema spinoso, sul quale l'esecutivo starebbe ancora lavorando), il fondo prevederebbe una dotazione di 300 milioni di euro, da ripartire, come in passato, in ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il grido di dolore del mondo dell'automotive, espresso a voce forte anche da tutte le associazioni di categoria nell'incontro organizzato a Imola da Quattroruote nel quadro dell'evento Mission Restartha trovato ascolto nel mondo della politica. A giudicare da alcune indiscrezioni, in base alle quali il governo, invece di aspettare la prossima legge di Bilancio, utilizzerebbe lo strumento del decreto fiscale, in corso di approvazione al Consiglio dei ministri, per stanziare nuovi fondi allo scopo. A farsi portatore della proposta, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sensibile alle richieste del comparto. Il provvedimento. Setrovate le coperture necessarie (tema spinoso, sul quale l'esecutivo starebbe ancora lavorando), il fondo prevederebbe una dotazione di 300 milioni di euro, da ripartire, come in passato, in ...

