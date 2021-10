Imola | ecco quando si correrà nel 2022 | lo svela il ministro Di Maio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Gran Premio dell'Italia e del Made in Italy si disputerà il 24 aprile. Lo ha annunciato ildegli Esteri sui suoi canali ...

Il Gran Premio dell'Italia e del Made in Italy si disputerà il 24 aprile 2022. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri sui suoi canali ...1 - GP Bahrain , 18 - 20 marzo 2 - GP Arabia Saudita , 25 - 27 marzo 3 - GP Australia , 8 - 10 aprile 4 - GP Emilia Romagna ()* , 22 - 24 aprile 5 - GP Miami** , 6 - 8 maggio 6 - GP Spagna* , 20 ...Ecco la bella notizia. La Formula 1, anche l'anno prossimo, correrà due volte in Italia. Secondo quanto apprende l'Ansa, infatti, il Consiglio mondiale della Federazione ...Il Gran Premio dell’Italia e del Made in Italy si disputerà il 24 aprile 2022. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri sui suoi canali social ...