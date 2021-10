I lettori leggono in media 17 libri l’anno, 3 in più rispetto al 2020. Lo rileva il Salone del libro di Torino. (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’Italia della lettura è sempre più divisa: diminuisce la percentuale degli italiani che leggono, oggi al 56% (persone tra i 15 e i 75 anni che hanno letto almeno un libro anche solo in parte, compreso manuali, ebook e audiolibri) ma chi legge lo fa più di prima. Lo rileva una ricerca del Centro per il libro e la lettura e l’Associazione Italiana Editori presentato il 24 ottobre al Salone internazionale del libro di Torino nel convegno Leggere in pandemia #1 – Nuovi percorsi di lettura degli italiani. 17 libri da leggere l’anno Secondo i dati raccolti a settembre da Pepe Research e rielaborati dal Centro Studi di AIE, i forti lettori (più di 12 libri), leggono ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’Italia della lettura è sempre più divisa: diminuisce la percentuale degli italiani che, oggi al 56% (persone tra i 15 e i 75 anni che hanno letto almeno unanche solo in parte, compreso manuali, ebook e audio) ma chi legge lo fa più di prima. Louna ricerca del Centro per ile la lettura e l’Associazione Italiana Editori presentato il 24 ottobre alinternazionale deldinel convegno Leggere in pandemia #1 – Nuovi percorsi di lettura degli italiani. 17da leggereSecondo i dati raccolti a settembre da Pepe Research e rielaborati dal Centro Studi di AIE, i forti(più di 12),...

