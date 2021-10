Green pass lavoro, proteste portuali Genova e presidio Trieste (Di venerdì 15 ottobre 2021) proteste no Green pass in corso al porto di Genova nella giornata che segna l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde al lavoro. Un gruppo di lavoratori sta manifestando al varco Pra, un altro gruppo al varco Etiopia. Da quanto si apprende dal porto, l’operatività dello scalo non è compromessa. Centinaia di persone sono radunate in manifestazione davanti al porto di Trieste. Le telecamere di Mattino 5 mostrano l’ingresso di alcune persone, in auto o in scooter, all’interno del porto attraverso i varchi: apparentemente, quindi, nessun blocco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021)noin corso al porto dinella giornata che segna l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde al. Un gruppo di lavoratori sta manifestando al varco Pra, un altro gruppo al varco Etiopia. Da quanto si apprende dal porto, l’operatività dello scalo non è compromessa. Centinaia di persone sono radunate in manifestazione davanti al porto di. Le telecamere di Mattino 5 mostrano l’ingresso di alcune persone, in auto o in scooter, all’interno del porto attraverso i varchi: apparentemente, quindi, nessun blocco. L'articolo proviene da Italia Sera.

