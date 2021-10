Green pass e pacificazione. C’è un modo per farli coesistere (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al direttore - Sentire parlare Giorgia Meloni di “strategia della tensione” mi ha fatto sobbalzare. Non tanto per aver evocato del tutto a sproposito la buia stagione terroristica delle stragi nel nostro paese, ma per aver rilanciato una tesi storica sempre sposata dalla destra estrema. Una teoria che suona più o meno così: la manovalanza neofascista delle stragi era composta da utili idioti al servizio delle istituzioni, che furono in realtà le vere responsabili della strategia della tensione. Una tesi sostanzialmente autoassolutoria, che cozza contro la montagna di carte processuali, e offensiva nei confronti delle vittime del terrorismo neofascista. Sarà il caso di ricordare a Giorgia Meloni, allora, che i vari Franco Freda, Giovanni Ventura, Carlo Maria Maggi, Carlo Digilio e via discorrendo, erano tutt’altro che utili idioti, ma neofascisti che avevano una chiara strategia in ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al direttore - Sentire parlare Giorgia Meloni di “strategia della tensione” mi ha fatto sobbalzare. Non tanto per aver evocato del tutto a sproposito la buia stagione terroristica delle stragi nel nostro paese, ma per aver rilanciato una tesi storica sempre sposata dalla destra estrema. Una teoria che suona più o meno così: la manovalanza neofascista delle stragi era composta da utili idioti al servizio delle istituzioni, che furono in realtà le vere responsabili della strategia della tensione. Una tesi sostanzialmente autoassolutoria, che cozza contro la montagna di carte processuali, e offensiva nei confronti delle vittime del terrorismo neofascista. Sarà il caso di ricordare a Giorgia Meloni, allora, che i vari Franco Freda, Giovanni Ventura, Carlo Maria Maggi, Carlo Digilio e via discorrendo, erano tutt’altro che utili idioti, ma neofascisti che avevano una chiara strategia in ...

