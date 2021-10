Gli insulti a Liliana Segre dal palco dei no-green pass a Bologna (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - “Una donna vergognosa che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è Liliana Segre, dovrebbe sparire”: è la frase pronunciata oggi in piazza Maggiore da uno dei manifestanti no green pass che ha parlato al microfono durante il presidio a Bologna. Alla manifestazione hanno preso parte migliaia di persone che sono poi sfilate in corteo sotto la sede della Regione Emilia Romagna e della Rai. Nel corso della protesta non si sono levate dal corteo altre frasi ingiuriose indirizzate alla senatrice a vita. Bersagli verbali dei no green pass sono stati, invece, a più riprese il premier Mario Draghi e anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Immediata la reazione delle istituzioni e del mondo ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - “Una donna vergognosa che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è, dovrebbe sparire”: è la frase pronunciata oggi in piazza Maggiore da uno dei manifestanti noche ha parlato al microfono durante il presidio a. Alla manifestazione hanno preso parte migliaia di persone che sono poi sfilate in corteo sotto la sede della Regione Emilia Romagna e della Rai. Nel corso della protesta non si sono levate dal corteo altre frasi ingiuriose indirizzate alla senatrice a vita. Bersagli verbali dei nosono stati, invece, a più riprese il premier Mario Draghi e anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Immediata la reazione delle istituzioni e del mondo ...

