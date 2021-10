Giustizia | Mattarella | A toghe serve processo riforme e rigenerazione etica

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Presidente della Repubblica in una lettera inviata al presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, scrive come sia necessario un deciso "no a corporativismo ma dialogo con le istituzioni" e come "l'indipendenza della magistratura è un principio cardine che richiede condotte trasparenti"

... saggezza, equilibrio e autorevolezza di. Quelle virtù, che hanno conquistato la ... delle riforme, del cambiamento, della crescita e dello sviluppo dellasociale. Il solco, che ci ..."La magistratura, particolarmente in questo suo difficile momento, deve saper svolgere la propria funzione - ribadisce Sergio- in un'interrelazione continua con il contesto socio - ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera inviata al presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia scrive come sia necessario un deciso "no a corporativismo ma dialogo con le istitu ..."L'indipendenza della magistratura è un elemento cardine della nostra società democratica e si fonda sull'alto livello di preparazione professionale, che va accompagnata dalla trasparenza delle condot ...