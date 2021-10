Entra in un negozio e ruba cellulare ad una commessa, 44enne in arresto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato un cittadino eritreo di 44 anni, senza fissa dimora e già con precedenti, per il reato di tentato furto aggravato. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un esercizio commerciale in via dei Giubbonari, ha rubato lo smartphone di una commessa lasciato incustodito su un bancone, approfittando di un suo momento di distrazione. Il 44enne, però, è stato scoperto dalla donna che lo ha messo in fuga e ha attirato l’attenzione di un collega dell’esercizio commerciale adiacente che lo ha raggiunto e bloccato. I Carabinieri, in transito in quel momento, hanno notato la scena e lo hanno arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato un cittadino eritreo di 44 anni, senza fissa dimora e già con precedenti, per il reato di tentato furto aggravato. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un esercizio commerciale in via dei Giubbonari, hato lo smartphone di unalasciato incustodito su un bancone, approfittando di un suo momento di distrazione. Il, però, è stato scoperto dalla donna che lo ha messo in fuga e ha attirato l’attenzione di un collega dell’esercizio commerciale adiacente che lo ha raggiunto e bloccato. I Carabinieri, in transito in quel momento, hanno notato la scena e lo hanno arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. (Agenzia Dire)

