Dichiarazione dei redditi, chi è obbligato a presentarla? (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Dichiarazione dei redditi si può trovare precompilata accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite chiavi digitali La Dichiarazione dei redditi è sempre un momento dell’anno angusto per i contribuenti. Alcuni devono fare la Dichiarazione anche se non hanno reddito da lavoro, ma da altre proprietà, come nel caso delle locazioni; i lavoratori dipendenti devono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladeisi può trovare precompilata accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite chiavi digitali Ladeiè sempre un momento dell’anno angusto per i contribuenti. Alcuni devono fare laanche se non hanno reddito da lavoro, ma da altre proprietà, come nel caso delle locazioni; i lavoratori dipendenti devono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

SergioZ01 : RT @carlogubi: La libertà di movimento è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Oggi questo diritto è ga… - FaustoPracek : @AndreaGiuricin Dovrebbero mettere una tassa Alitalia nella dichiarazione dei redditi per far capire all'italiano m… - il_Terz : Questa è l’unica dichiarazione ufficiale che mi sentirete fare dall’alto dei miei 30 anni - carlogubi : La libertà di movimento è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Oggi questo dir… - MarioAlvermann : @rizzatosilvia @PiazzapulitaLA7 @GiannattasioLi E non pagare! Tanto te li sfilano senza destrezza comunque per le s… -