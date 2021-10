Damiano in tutina tricot e le altre star colpite dal knitting

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Partiamo da un’ultima istantanea:dei Maneskin in déshabillé su Instagram vestito solo di una minia maglia. Se siete tra i molti certi di avere avuto un déjà-vù, sappiate che può essere per due motivi: il primo, è che siamo così avvezzi a vedere i pettorali diche ormai sappiamo a memoria la mappa di tutti i suoi nei. Il secondo è che sembra una citazione di quel #effect lanciato da Achille Lauro a Sanremo 2020. Leggi anche › Loretta Napoleoni racconta la storia e il significato politico del lavoro a maglia, Achille Lauro, èmania Gancio che in verità era già stato ripreso dae compagni a Sanremo 2021 con quelle ...