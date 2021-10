Covid oggi Fvg, 82 contagi e un morto: bollettino 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 82 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un decesso di una 97enne di Grado. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.661 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell’1,54%. Sono, inoltre, stati fatti 13.943 i test rapidi antigenici con un tasso di positività allo 0,07%. Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 41 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia ci sono stati 3.831 morti nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 82 i nuovida coronavirus15in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato un decesso di una 97enne di Grado. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.661 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell’1,54%. Sono, inoltre, stati fatti 13.943 i test rapidi antigenici con un tasso di positività allo 0,07%. Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 41 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia ci sono stati 3.831 morti nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

