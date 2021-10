“Con lui proprio no”. GFVip, il due di picche suona bello forte. Speranze finite per il bel concorrente (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi mette gli occhi su Sophie Codegoni. Nonostante abbia una relazione al di fuori del reality l’imprenditore non ha dubbi e parlando con Aldo Montano dice chiaramente “Io ho chiuso”, riferendosi alla sua fidanzata Greta Giulia Mastroianni, “È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio”, ha aggiunto. “Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma sono andato avanti”. “Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua – ha spiegato Aldo Montano -. Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece sei convinto che sia chiusa da parte tua, la chiudi indipendentemente da come sia fuori”. Insomma pare di capire che questa relazione sia giunta al capolinea. Gianmaria Antinolfi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi mette gli occhi su Sophie Codegoni. Nonostante abbia una relazione al di fuori del reality l’imprenditore non ha dubbi e parlando con Aldo Montano dice chiaramente “Io ho chiuso”, riferendosi alla sua fidanzata Greta Giulia Mastroianni, “È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio”, ha aggiunto. “Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma sono andato avanti”. “Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua – ha spiegato Aldo Montano -. Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece sei convinto che sia chiusa da parte tua, la chiudi indipendentemente da come sia fuori”. Insomma pare di capire che questa relazione sia giunta al capolinea. Gianmaria Antinolfi ha ...

Advertising

sorrentocalcio : Ci complimentiamo con Antonio #Mirante che da oggi è in forza al @acmilan. In questi mesi Antonio si è allenato con… - borghi_claudio : Che ci fa @matteorenzi nel cda di una società russa che ha appena chiesto la quotazione in borsa? Notare, nel prosp… - matteosalvinimi : “Nessun italiano deve pagare un euro in più di tasse”: questo è l'accordo con cui è nato il governo Draghi. Di lui… - AleCaruso87 : RT @Chia499029: Ma Francesco tutto apposto??? Solo lui può sbucare con ste cose che se sei un attimo giù ti fanno scappare una risata?? #lik… - lvstit : lui un grande sfigato che parla con la tipa durante il ballo pensando di non essere sentito ma ha i microfoni addos… -

Ultime Notizie dalla rete : Con lui Se ne vanno dall'Italia anche i migranti Occorre ricordare che 'l'amore di Dio è per tutti, che nessuno è straniero davanti a Lui, e che ... molti hanno perso il lavoro, alcuni si sono ammalati e per loro la vaccinazione è cominciata con ...

Inzaghi: "Con la Lazio sarà un ritorno a casa" Ma credo che sia lui che Tare siano state persone molto importanti per la mia carriera. Grazie a ... "Dovrò parlare con Correa, Lautaro e Vecino e vedrò come staranno. Brava la Liga a rinviare le ...

Conor McGregor in vacanza a Roma: 4 guardie del corpo sempre con lui e lusso sfrenato Sport Fanpage Maria Giovanna Maglie annienta Vasco Rossi con una stoccata: "Ma quale antidolorifico..." Maria Giovanna Maglie punge Vasco Rossi: “Ma non voleva una vita spericolata?”. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ...

Inzaghi: "Con la Lazio sarà un ritorno a casa" "Normale che non sia una partita uguale alle altre. E' un ritorno a casa, e lo è stata per 22 anni. Sarà una grandissima emozione, rivedere i ragazzi che in tutti gli anni ci hanno sempre dato tutto e ...

Occorre ricordare che 'l'amore di Dio è per tutti, che nessuno è straniero davanti a, e che ... molti hanno perso il lavoro, alcuni si sono ammalati e per loro la vaccinazione è cominciata...Ma credo che siache Tare siano state persone molto importanti per la mia carriera. Grazie a ... "Dovrò parlareCorrea, Lautaro e Vecino e vedrò come staranno. Brava la Liga a rinviare le ...Maria Giovanna Maglie punge Vasco Rossi: “Ma non voleva una vita spericolata?”. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ..."Normale che non sia una partita uguale alle altre. E' un ritorno a casa, e lo è stata per 22 anni. Sarà una grandissima emozione, rivedere i ragazzi che in tutti gli anni ci hanno sempre dato tutto e ...