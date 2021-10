Calciomercato Serie A LIVE: Juve, Romagnoli e Sergi Roberto a zero. Il Napoli su Bernardeschi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 VENERDÌ 15 OTTOBRE Milan, piace Yaremchuk del Benfica: idea per l’attacco (CLICCA QUI) Napoli, Bernardeschi obiettivo in caso di addio di Insigne (CLICCA QUI) Juventus, idea Romagnoli per il dopo Chiellini: tutti i dettagli (CLICCA QUI) Juventus, Sergi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 VENERDÌ 15 OTTOBRE Milan, piace Yaremchuk del Benfica: idea per l’attacco (CLICCA QUI)obiettivo in caso di addio di Insigne (CLICCA QUI)ntus, ideaper il dopo Chiellini: tutti i dettagli (CLICCA QUI)ntus,...

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Serie A LIVE: Juve Romagnoli e Sergi Roberto a zero. Il Napoli su Bernardeschi - #Calciomercato… - LALAZIOMIA : Serie A, Lazio-Inter: l'ex Inzaghi conquista l'Olimpico nel 44% delle giocate - LALAZIOMIA : Serie A, Juventus-Roma: Chiesa-Pellegrini sfida del gol da Nazionale. In quota anche il timbro di Dybala... - sportli26181512 : Fiorentina, Odriozola: 'Dobbiamo puntare all'Europa. Che bella la Serie A per gli spagnoli: avete visto Brahim?': A… - GiorgioTrob96 : RT @calciomercatoit: ?? -