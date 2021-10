Barcellona, Pedri: “Il mio sogno è essere qui. Clausola? Non gli do importanza” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Il mio sogno è essere al Barcellona. Siamo in un momento difficile, ma sono convinto che ci rialzeremo e vinceremo titoli”. Il gioiellino dei catalani Pedro González López (Pedri) è intervenuto così in conferenza stampa dopo il suo rinnovo con il Barcellona fino al 2026. Il contratto prevede una Clausola da un miliardo di euro: “Se valgo un miliardo? La Clausola è l’immagine di ciò che il club scommette su di te, ma non gli do più importanza di così”. “Come gestisco il successo? Grazie a mio padre, mia madre e mio fratello. Mi aiutano a tenere i piedi per terra. Sono grato per i loro consigli”, ha continuato il centrocampista. “Il mio esordio contro il Villarreal, il primo gol che ho segnato in Champions League e il titolo di Coppa del Re sono stati ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Il mioal. Siamo in un momento difficile, ma sono convinto che ci rialzeremo e vinceremo titoli”. Il gioiellino dei catalani Pedro González López () è intervenuto così in conferenza stampa dopo il suo rinnovo con ilfino al 2026. Il contratto prevede unada un miliardo di euro: “Se valgo un miliardo? Laè l’immagine di ciò che il club scommette su di te, ma non gli do piùdi così”. “Come gestisco il successo? Grazie a mio padre, mia madre e mio fratello. Mi aiutano a tenere i piedi per terra. Sono grato per i loro consigli”, ha continuato il centrocampista. “Il mio esordio contro il Villarreal, il primo gol che ho segnato in Champions League e il titolo di Coppa del Re sono stati ...

Advertising

capuanogio : Il #Barcellona ha messo una clausola da un miliardo di euro su #Pedri, ultimo gioiello della Masia che ha rinnovato… - sportface2016 : #Barcellona, #Pedri: 'Il mio sogno è essere qui. Clausola? Non gli do importanza' - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Rinnovo Pedri-Barcellona, clausola da un miliardo ... - ilPericle : Pedri a 19 anni firma un contratto con il Barcellona con clausola da un miliardo, qualcosa mi dice che verrà risucc… - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Pedri, la gemma da 1 miliardo. Il Barcellona firma un contratto record, ma la clausola rescissoria è in crisi: anche in I… -