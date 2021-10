Ballottaggio, Green pass obbligatorio per gli scrutatori. Serve per chi vota? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per il Ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre è obbligatorio il Green pass per presidenti di seggio e scrutatori. Una disposizione che segue l’obbligo entrato in vigore oggi per milioni di lavoratori e che rappresenta una differenza rispetto al primo turno, quando la certificazione verde non era richiesta. L’esibizione del passaporto verde potrebbe però portare a ridurre l’affluenza, già bassa durante la prima fase delle elezioni. Leggi anche: Ballottaggio Roma 2021, il nuovo consiglio se vince Enrico Michetti: preferenze e consiglieri eletti Green pass scrutatori, rischio assenteismo Nel Ballottaggio per le elezioni amministrative di Roma, così come in quelle degli altri comuni dove si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per ildel prossimo 17 e 18 ottobre èilper presidenti di seggio e. Una disposizione che segue l’obbligo entrato in vigore oggi per milioni di lavoratori e che rappresenta una differenza rispetto al primo turno, quando la certificazione verde non era richiesta. L’esibizione delaporto verde potrebbe però portare a ridurre l’affluenza, già bassa durante la prima fase delle elezioni. Leggi anche:Roma 2021, il nuovo consiglio se vince Enrico Michetti: preferenze e consiglieri eletti, rischio assenteismo Nelper le elezioni amministrative di Roma, così come in quelle degli altri comuni dove si ...

Advertising

CorriereCitta : Ballottaggio, Green pass obbligatorio per gli scrutatori. Serve per chi vota? - DmitryEvic : Domani una bella manifestazione di risposta ai No green pass: civile, antifascista e con il pugno chiuso, il giorno… - PrimaBergamo : Salvini al mercato di Caravaggio per tirare la volata a Prevedini (e criticare il Green Pass): A Caravaggio domenic… - chilisummer : Trieste vota per il sindaco fra 2 giorni. L'attuale sindaco del cdx, fanatico del green pass che ha applicato teuto… - rivieraoggi : Ballottaggio a San Benedetto: “Per recarsi alle urne a votare non occorre il Green Pass” -