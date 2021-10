Back 4 Blood: come usare Jim al meglio, consigli e strategie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giocare nei panni di Jim può richiedere dimestichezza, tra uno zombi e l’altro: ecco come usare il cecchino numero uno di Back 4 Blood Nella nostra guida di Back 4 Blood vi spiegheremo come usare ogni personaggio, e dopo altri membri del cast non ancora smembrati dagli zombi è il turno di Jim. Contrariamente a personaggi già analizzati, come ad esempio Holly, in questo caso abbiamo a che vedere con un personaggio un pizzico più di nicchia. Forse però non è il termine più appropriato: in realtà l’utilizzo ottimale di Jim è di un tipo che, in inglese, viene definito “situational”. In italiano non esiste un vero corrispettivo del termine, quindi ci limiteremo a dire che il cecchino si adatta meglio a situazioni molto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giocare nei panni di Jim può richiedere dimestichezza, tra uno zombi e l’altro: eccoil cecchino numero uno diNella nostra guida divi spiegheremoogni personaggio, e dopo altri membri del cast non ancora smembrati dagli zombi è il turno di Jim. Contrariamente a personaggi già analizzati,ad esempio Holly, in questo caso abbiamo a che vedere con un personaggio un pizzico più di nicchia. Forse però non è il termine più appropriato: in realtà l’utilizzo ottimale di Jim è di un tipo che, in inglese, viene definito “situational”. In italiano non esiste un vero corrispettivo del termine, quindi ci limiteremo a dire che il cecchino si adattaa situazioni molto ...

Advertising

maguzzolo : Lo vado dicendo da subito: attenti che il discorso dei mazzi può diventare la vera 'arma letale' di #Back4Blood, cr… - IGNitalia : Problemi con l'apocalisse zombie di #Back4Blood? Ecco 7 comodi consigli per sopravvivere meglio e magari più a lung… - botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Back 4 Blood: Come usare Doc al meglio. Consigli e strategie #Back4Blood #PC #PS4 #PS5 #TurtleRockStudios #XboxOne #XboxSer… - tuttoteKit : Back 4 Blood: Come usare Doc al meglio. Consigli e strategie #Back4Blood #PC #PS4 #PS5 #TurtleRockStudios #XboxOne… - jjb273 : Si, è davvero un problema perchè non ha senso come restrizione. -